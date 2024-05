William - che era stupido e arrabbiato per il falso nuovo social sulla salute di Kate Middleton

(Di giovedì 9 maggio 2024) Voci e angoscia Gli ultimi mesi hanno visto il principealle prese con un’ondata di false notizie suimedia riguardanti ladi sua moglie,. Secondo un ex membro dello staff reale intervistato da People,è stato descritto come “scioccato e” dalle voci infondate. Nonostante i suoi sforzi per ignorare le chiacchiere, le sue emozioni di frustrazione e rabbia erano palpabili durante questo periodo difficile. Teorie e speculazioni del complotto Prima della rivelazione ditramite un videomessaggiosua battaglia contro il cancro, condiviso suiin seguito alla sua assenza dalle apparizioni pubbliche a causa di un intervento chirurgico addominale, ...

Sul profilo ufficiale di William e Kate è apparsa una foto del loro matrimonio : "Tredici anni fa, oggi", si legge nella didascalia. Il 29 aprile 2011 i due si univano in matrimonio e ora, in uno dei periodi più difficili, la coppia continua a ...

William, che era «sconvolto e arrabbiato» per la fake new social sulla salute di Kate Middleton - william, che era «sconvolto e arrabbiato» per la fake new social sulla salute di Kate Middleton - Il principe william era «sconvolto e arrabbiato» per la fake news social circolate nei mesi scorsi sulla salute della moglie Kate Middleton. Lo ha rivelato a People un ex membro dello staff reale, ...

Principe William furioso per l'accanimento social su Kate Middleton - Principe william furioso per l'accanimento social su Kate Middleton - Il Principe william è sempre molto pacato, ma durante il silenzio di Kensington Palace su Kate Middleton una cosa proprio non gli è andata giù Il Principe william “sconvolto e arrabbiato” per l’accani ...

C'è una cosa che ha fatto infuriare il Principe William sul caso Kate Middleton - C'è una cosa che ha fatto infuriare il Principe william sul caso Kate Middleton - Il Principe william è sempre molto pacato, ma durante il silenzio di Kensington Palace su Kate Middleton una cosa proprio non gli è andata giù ...