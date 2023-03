Elezioni Friuli-Venezia Giulia, Schlein: “La destra vuole il lavoro povero e precario, cerca sempre un nemico a cui dare le colpe” (Di venerdì 31 marzo 2023) C’è “un accanimento di questa destra che colpisce le persone più fragili“. “Questi se la prendono con i poveri, i bambini e i migranti”. Il Pd ha “un progetto diverso, che mette al centro le persone, la loro dignità e la qualità del lavoro”. È sul palco del Palamostre di Udine che la segretaria del Pd, Elly Schlein, mette in luce le differenze tra il Pd e una “una destra che governa da troppo tempo in questi territori e che pratica l’esclusione”. L’occasione sono le imminenti Elezioni regionali e comunali. La leader dem parla a sostegno di Massimo Moretuzzo, candidato presidente del Fvg, e di Alberto Felice De Toni, candidato sindaco a Udine. E affronta temi come lavoro, diritti dei bambini, diritto alla sanità pubblica e alla salute mentale, industria e ecologia. “Come è possibile – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) C’è “un accanimento di questache colpisce le persone più fragili“. “Questi se la prendono con i poveri, i bambini e i migranti”. Il Pd ha “un progetto diverso, che mette al centro le persone, la loro dignità e la qualità del”. È sul palco del Palamostre di Udine che la segretaria del Pd, Elly, mette in luce le differenze tra il Pd e una “unache governa da troppo tempo in questi territori e che pratica l’esclusione”. L’occasione sono le imminentiregionali e comunali. La leader dem parla a sostegno di Massimo Moretuzzo, candidato presidente del Fvg, e di Alberto Felice De Toni, candidato sindaco a Udine. E affronta temi come, diritti dei bambini, diritto alla sanità pubblica e alla salute mentale, industria e ecologia. “Come è possibile – ...

