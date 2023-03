Donald Trump incriminato per il caso dell’ex pornostar Stormy Daniels: è la prima volta per un ex presidente Usa (Di venerdì 31 marzo 2023) Il primo presidente nella storia degli Stati Uniti a essere incriminato. Donald Trump aggiunge un altro discutibile record a una carriera già costellata di scandali e sfide a regole e istituzioni. In due secoli e mezzo di vita della nazione, nessun presidente o ex presidente aveva mai subito l’umiliazione di un procedimento penale a suo carico. Succede con Trump, che viene accusato dai magistrati di New York di aver comprato il silenzio di una ex pornostar durante la campagna presidenziale del 2016. Trump reagisce e parla di “persecuzione politica e interferenza nelle elezioni”. I suoi avvocati dicono che comunque si consegnerà martedì alla giustizia di Manhattan, per ascoltare le contestazioni a suo carico. Incerto l’esito di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Il primonella storia degli Stati Uniti a essereaggiunge un altro discutibile record a una carriera già costellata di scandali e sfide a regole e istituzioni. In due secoli e mezzo di vita della nazione, nessuno exaveva mai subito l’umiliazione di un procedimento penale a suo carico. Succede con, che viene accusato dai magistrati di New York di aver comprato il silenzio di una exdurante la campagna presidenziale del 2016.reagisce e parla di “persecuzione politica e interferenza nelle elezioni”. I suoi avvocati dicono che comunque si consegnerà martedì alla giustizia di Manhattan, per ascoltare le contestazioni a suo carico. Incerto l’esito di un ...

