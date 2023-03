Amici 22, polemica su Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini: “Non possono indossare il titolo di professori di canto” (Di venerdì 31 marzo 2023) Luca Jurman è stato tra i professori di Amici, quando il talent show condotto da Maria De Filippi era ancora agli esordi e, nonostante ormai non faccia più parte del programma da diversi anni, spesso si è ritrovato sui social ad esprimere il suo parere sulle vicende della scuola e sulle scelte artistiche di alunni e professori. Poche settimane fa, infatti, l’ex insegnante aveva condannato la scelta da parte di Amici di consentire l’uso dell’autotune dei concorrenti ed oggi, attraverso le pagine del settimanale NuovoTv ha attaccato duramente Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, sostenendo che non possono pensare di avvalersi del titolo di professori di canto: Il problema è che hanno un ... Leggi su isaechia (Di venerdì 31 marzo 2023) Luca Jurman è stato tra idi, quando il talent show condotto da Maria De Filippi era ancora agli esordi e, nonostante ormai non faccia più parte del programma da diversi anni, spesso si è ritrovato sui social ad esprimere il suo parere sulle vicende della scuola e sulle scelte artistiche di alunni e. Poche settimane fa, infatti, l’ex insegnante aveva condannato la scelta da parte didi consentire l’uso dell’autotune dei concorrenti ed oggi, attraverso le pagine del settimanale NuovoTv ha attaccato duramente, sostenendo che nonpensare di avvalersi deldidi: Il problema è che hanno un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #Amici22, polemica su Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini: 'Non possono indossare il titolo di professori di canto' - estikasar : Riguardo questa polemica vorrei dire (da siciliana) che 'suca' detto tra amici è come dire 'ma smettila!' ma se lo… - derzigo77 : @R3zyo @Giorgiolaporta Come se Draghi fosse un loro avversario politico e non un 'tecnico' messo alla guida dell'It… - Raffael09417931 : @aldi_pietro Mi ha quasi dato del 'beone'. Sono astemio. Cmq nessuna polemica. Amici virtuali come prima. - tuttopuntotv : ?? Polemica ad #Amici: l'ex insegnante #LucaJurman critica i professori di canto #RudyZerbi e #LorellaCuccarini, met… -