31 marzo 1992 | la semifinale tra Real Madrid e Torino VIDEO

(Di venerdì 31 marzo 2023) LatraIl 31delsi sono affrontate nellad’andata di Coppa Uefa. I granata passano in vantaggio grazie alla rete di Casagrande ma Hagi pareggia la partita e poi Hierro la ribalta. I blancos vincono 2-1. Un risultato che lascia tutti i presupposti per essere rimontato al ritorno. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

31 marzo 1992: in vantaggio grazie a un gol di Casagrande, il Torino perde 2-1 la semifinale d'andata in Coppa Uefa sul campo del Real Madrid, che ribalta il risultato con Hagi e Hierro. Al ritorno i ...