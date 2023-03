WEmbrace Awards | a Milano il Charity Night Gala Dinner Conduce Fabio Volo

(Di giovedì 30 marzo 2023) Una, nata dal movimento, ideato da Bebe Vio Grandis con l’Associazione ONLUS art4sport – ispirata alla sua storia e impegnata nella raccolta fondi per acquistare protesi e ausili sportivi per migliorare la qualità della vita di bambini con amputazioni. Una vera e propria cerimonia, pensata per contribuire alla promozione di un mondo più inclusivo, dove saranno presentate le storie e conferiti i riconoscimenti a chi ha mostrato e promosso con le sue azioni l’inclusivo spirito da ‘r’. Obiettivo, quello di promuovere questo tipo di comportamenti stimolando sempre più persone e organizzazioni a sostenere questo tema. Il movimento(che racchiude in sé gli eventi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MontiFrancy82 : A MILANO LA PRIMA EDIZIONE DEI WEMBRACE AWARDS CONDOTTA DA #FABIOVOLO @VioBebe - SMSNEWSOFFICIAL : A MILANO LA PRIMA EDIZIONE DEI WEMBRACE AWARDS CONDOTTA DA #FABIOVOLO @VioBebe - SMSNEWSOFFICIAL : A MILANO LA PRIMA EDIZIONE DEI WEMBRACE AWARDS CONDOTTA DA FABIO VOLO -

..." ispirata alla sua storia e impegnata nella raccolta fondi per acquistare protesi e ausili sportivi per migliorare la qualità della vita di bambini con amputazioni " sono nati i. Il ......" ispirata alla sua storia e impegnata nella raccolta fondi per acquistare protesi e ausili sportivi per migliorare la qualità della vita di bambini con amputazioni " sono nati i. ......" ispirata alla sua storia e impegnata nella raccolta fondi per acquistare protesi e ausili sportivi per migliorare la qualità della vita di bambini con amputazioni " sono nati i. Il ...

WEmbrace Awards, i riconoscimenti ideati da art4sport e Bebe Vio InMoto

Oggi, 30 marzo avrà luogo, presso l’Excelsior Hotel Gallia di Milano la prima edizione dei WEmbrace Awards. Una Charity Night Gala Dinner, nata dal movimento WEmbrace, ideato da Bebe Vio Grandis con l ...Presso l’ Excelsior Hotel Gallia di Milano si svolgerà oggi 30 marzo 2023, la prima edizione dei WEmbrace Awards. Una Charity Night Gala Dinner, nata dal movimento WEmbrace, ideato da Bebe Vio Grandis ...