Split | come finisce il film?

Split finisce con una sequenza inaspettata, ambientata al Silk City Diner, dove diversi clienti stanno guardando un servizio al telegiornale sui crimini della Bestia. La giornalista racconta che i numerosi alter ego di Kevin Wendell Crumb gli hanno fatto guadagnare il soprannome di "L'Orda". Una cameriera nota la somiglianza con un criminale su una sedia a rotelle che è stato incarcerato quindici anni prima, a cui è stato anche dato un soprannome. Mentre cerca di ricordarlo, l'uomo seduto accanto a lei risponde che era Mr. Glass, l'uomo di vetro. Le scene d'azioni finali del film vedono Patricia, una delle personalità di Kevin, che soffre di una grave forma di disturbo dissociativo dell'identità, restituire il controllo alla Bestia, essere dotato delle qualità animali delle varie creature che popolano lo zoo dove Kevin lavora e vive.

