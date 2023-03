Russia | Isw | ' Kadirov preoccupato per tenuta suo governo in Cecenia'

(Di giovedì 30 marzo 2023) Mosca, 30 mar. (Adnkronos) - La risposta dimostrativa di Ramzan Kadyrov a un attacco a una stazione di polizia inmostra la sua preoccupazione per la stabilità del suoautoritario. Lo affermano gli analisti dell'Istituto per lo studio della guerra (Isw). Poco dopo la morte degli aggressori durante l'attacco alla stazione di polizia di Gudermes, dove si trova il centro di formazione delle forze speciali, Kadyrov ha pubblicato filmati nei quali compare insieme a suo figlio di 15 anni e a funzionari ceceni e a personale dei servizi di sicurezza, in visita al luogo dell'attacco e mentre esamina corpi mutilati degli aggressori. "Kadyrov - sottolinea il think tank Usa - probabilmente crede che la visita nella quale vengono mostrati i corpi dei morti dovrebbe rafforzare la sua immagine di uomo forte e inviare un segnale ai ceceni che ogni ...

