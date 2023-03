(Di giovedì 30 marzo 2023) Osimo (An), 30 mar. (Adnkronos) - La Lega deld'oro, associazione che ci occupa della cura dei sordociechi, "è stata una straordinaria intuizione, con una visione del futuro e del possibile che sfuggiva a tanti" quando fu fondata. Lo ha affermato il Presidente della, Sergio, intervenendo ad Osimo all'zione delnazionale della Lega deld'oro. "So bene che vi sono problemi", ha aggiunto il Capo dello Stato richiamando alcune delle sollecitazioni venute dai vari interventi che si sono succeduti durante la mattinata: "le difficoltà che nascono da regolamentazioni regionali differenti che possono creare problemi; le difficoltà che nascono da un'incompletezza della legge 107, dalla sua inadeguata attuazione. Sono ...

Repubblica grata al Filo d'oro, Mattarella inaugura nuovo centro Adnkronos

Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo ad Osimo all'inaugurazione del nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'oro. "So bene che vi sono problemi", ha ...