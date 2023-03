Ranocchia: «Per Spalletti andrei in guerra. Con i giocatori è ammaliante come in conferenza» (Di giovedì 30 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport intervista Andrea Ranocchia. Il tema è Napoli-Milan, doppio incontro, sia in campionato che in Champions League, dove le due squadre si affronteranno ai quarti. Ranocchia è stato allenato sia da Stefano Pioli che da Luciano Spalletti: il tecnico del Milan lo ha guidato solo per un paio di mesi, tra novembre 2016 e gennaio 2017, quando subentrò a Roberto Mancini sulla panchina dell’Inter. Più lungo il periodo nerazzurro con Spalletti, un biennio che coincise col ritorno in Champions dopo stagioni difficili. A Ranocchia viene chiesto con quale dei due allenatori si faticava di più in allenamento. Risponde: «Bella gara, ci davano dentro tutti e due. Appena arrivato, Pioli quasi ci minacciò, disse che non sapeva come ci preparavamo prima, ma che ci avrebbe ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport intervista Andrea. Il tema è Napoli-Milan, doppio incontro, sia in campionato che in Champions League, dove le due squadre si affronteranno ai quarti.è stato allenato sia da Stefano Pioli che da Luciano: il tecnico del Milan lo ha guidato solo per un paio di mesi, tra novembre 2016 e gennaio 2017, quando subentrò a Roberto Mancini sulla panchina dell’Inter. Più lungo il periodo nerazzurro con, un biennio che coincise col ritorno in Champions dopo stagioni difficili. Aviene chiesto con quale dei due allenatori si faticava di più in allenamento. Risponde: «Bella gara, ci davano dentro tutti e due. Appena arrivato, Pioli quasi ci minacciò, disse che non sapevaci preparavamo prima, ma che ci avrebbe ...

