Perugia, maltrattamenti ai bambini dai 6 mesi ai 3 anni: indagata la titolare di un asilo nido di Corciano (Di giovedì 30 marzo 2023) indagata maestra di un asilo nido di Corciano per maltrattamenti sui bambini dai 6 mesi ai 3 anni. I carabinieri della compagnia di Perugia, su disposizione del gip del capoluogo umbro, hanno eseguito un provvedimento di divieto di avvicinamento nei confronti della titolare della struttura del comune in provincia di Perugia.

