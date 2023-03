Pari opportunità: anche per i neo papà vi è il divieto di licenziamento fino al 1° anno di vita del figlio (Di giovedì 30 marzo 2023) Per i neo papà, così come per le neo mamme, vige il divieto di licenziamento fino al compimento del primo anno di età del figlio: un atto che sembrerebbe normale ma che, nell’Italia che si ritrova indietro in termini di congedi parentali e diritti connessi alla maternità e alla paternità rispetto al resto d’Europa, è un passo in avanti non indifferente. Il divieto di licenziamento per i neo papà A chiarire la situazione dei neo papà è la circolare INPS n. 32 del 20 marzo 2023, ma prima è necessario fare un passo indietro. Il decreto legislativo 105 del 2022 del governo Draghi introdusse, fra le altre cose, una nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e della durata di dieci giorni lavorativi ... Leggi su fmag (Di giovedì 30 marzo 2023) Per i neo, così come per le neo mamme, vige ildial compimento del primodi età del: un atto che sembrerebbe normale ma che, nell’Italia che si ritrova indietro in termini di congedi parentali e diritti connessi alla maternità e alla paternità rispetto al resto d’Europa, è un passo in avanti non indifferente. Ildiper i neoA chiarire la situazione dei neoè la circolare INPS n. 32 del 20 marzo 2023, ma prima è necessario fare un passo indietro. Il decreto legislativo 105 del 2022 del governo Draghi introdusse, fra le altre cose, una nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e della durata di dieci giorni lavorativi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MEcosocialista : RT @MissPanix14: Può una Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità essere contro l'Amore ? Eccerto che può,perché lei :… - glaucopis85 : @DiAEmme1 @LaStampa In Spagna la surrogazione di maternità è vietata dalla legge. E pensa che qui ad essere forteme… - fattoquotidiano : In Spagna la destra apre al dibattito sulla maternità surrogata. Ministra pari opportunità: “Violenza contro le don… - UCrotone : Con la Commissione Pari Opportunità l'incontro con gli alunni del Plesso di Pizzuta. Grazie per i vostri bellissimi… - RudolfHess94 : Pari opportunità messo tra virgolette perché le vere pari opportunità le garantisci non discriminando le persone in… -