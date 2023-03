Neymar infortunato si dà al Casinò on line | perde un milione di euro in un’ora e se la ride

(Di giovedì 30 marzo 2023) Alcune testate hanno parlato di reazione “disperata“, altre ci hanno addirittura visto delle lacrime. In realtàha fatto notizia per aver perso una cifra folle, pari a circa undi, giocando alon. Le sue puntate a suon di centinaia di migliaia di reais brasiliani erano trasmesse in diretta su Twitch e quando il calciatore brasiliano ha perso tutto, ha solo fatto finta di essere disperato. In realtà poco dopo è scoppiato are e ha iniziato a scherzare: per uno che guadagna circa 707milaa settimana solo grazie allo stipendio del Psg,re unin pochi minuti evidentemente è roba da nulla. Già,non fa più parlare per il suo talento in campo, visto l’ennesimo ...

L'esterno si è infortunato gravemente lo scorso 10 marzo alla caviglia e tornerà sui campi di gioco solo nella prossima stagione. Non avendo altri 'impegni', ne ha approfittato per dedicarsi ...

Già, Neymar non fa più parlare per il suo talento in campo, visto l’ennesimo infortunio alla caviglia. E nel periodo della convalescenza si sta dedicando all’altra sua grande passione: il gioco ...CALCIO - Il 31enne brasiliano, operato alla caviglia destra lo scorso 10 marzo, è finito ancora al centro delle polemiche per una diretta social mentre gioca ad un casinò online ...