Hugh Jackman | la moglie non ama i suoi muscoli | Il lavoro di un marito è quello di essere grasso e flaccido

(Di giovedì 30 marzo 2023)ha confessato che lapreferirebbe vederlo piùe non tirato e muscoloso come quando si allena per il ruolo di Wolverine. Mentreprosegue l'intenso allenamento per tornare al massimo della forma e calarsi di nuovo nei panni di Wolverine in Deadpool 3, c'è qualcuno che non apprezza i. Si tratta delladell'attore, Deborra-Lee Furness, la quale è fermamente convinta che "ildi unsiadi". Come ha rivelatodurante un'intervista con Cosmopolitan, suanon vorrebbe ...

Mentreprosegue l' intenso allenamento per tornare al massimo della forma e calarsi di nuovo nei panni di Wolverine in Deadpool 3, c'è qualcuno che non apprezza i suoi muscoli . Si tratta della ...I protagonisti del film diretto da Shawn Levy saranno, come ormai risaputo, Ryan Reynolds e. Tra i protagonisti ci sarà poi anche Emma Corrin, la star di The Crown. Deadpool 3, i Marvel ...Deadpool è sicuramente uno dei personaggi più famosi dei fumetti Marvel: stiamo parlando di una figura che, dal suo debutto avvenuto ad inizio anni ...

Deadpool 3, le cui riprese sono già state annunciate, riporterà in scena Dopinder e Blind Al, interpretati rispettivamente da Karan Soni e Lislie Uggams. Due ritorni nel cast molto graditi dai fa