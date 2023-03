Francesca Del Taglia in cura dallo psicologo dopo la rottura con Eugenio: cosa succede (Di giovedì 30 marzo 2023) Francesca Del Taglia ha aperto una box delle domande su Instagram in cui ha risposto alle curiosità dei fan e, nel farlo, ha parlato anche del fatto che si è rivolta ad uno psicologo. La donna ha ammesso che questo continua ad essere un momento molto difficile per lei. dopo la rottura con Eugenio Colombo, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 30 marzo 2023)Delha aperto una box delle domande su Instagram in cui ha risposto alle curiosità dei fan e, nel farlo, ha parlato anche del fatto che si è rivolta ad uno. La donna ha ammesso che questo continua ad essere un momento molto difficile per lei.laconColombo, L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Questa è la macchina di fango in azione, una vignetta diffamatoria sul Fatto Quotidiano nei confronti di… - ultimora_pol : Francesca #Donato condivide un'immagine di una 'protesta per le pensioni' in Francia, ma in realtà è una foto dei f… - raffaellapaita : Francesca @Mannocchia è una giornalista meravigliosamente coraggiosa e capace. Solidarietà totale per l’ennesima sq… - francesca_tpwk : RT @elawstyles: BUONGIORNO SOLO AD HARRY STYLES CHE SI È RIUNITO CON IL SUO AMICHETTO GIAPPONESE DEL CUORE. ?? - AttilioBUCCI2 : RT @Cisl_Lazio: A #Roma incontro con ANCI #Lazio per la partecipazione e il confronto dei progetti #PNRR in attuazione del Protocollo del 2… -