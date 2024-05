Ariete | Ossa Rotte è il nuovo singolo

(Di domenica 5 maggio 2024) foto di Ilaria IeieROMA – “” è ildi, uscito il 3 maggio per Bomba Dischi/Universal. Dopo il suo ultimo album “La notte” (Bomba Dischi/Universal),pubblica un pezzo dal carattere malinconico in cui racconta le emozioni e i pensieri che nascono dopo il distacco da una convivenza forzata. Le sonorità di “” sono influenzate dal rock alternativo anni ’90 di band iconiche come i My Bloody Valentine e i Pixies, fuse con la cifra stilistica indie/pop della cantautrice. Con “La Notte D’Estate”, tour prodotto e organizzato da Vivo Concerti e Bomba Dischi, quest’estateincontrerà il suo pubblico e porterà la sua musica tra la gente: canzone dopo canzone, la cantautrice sa creare una ...

