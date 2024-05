Taiwan è indispensabile nell’Oms L’intervento del ministro Hsueh

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 5 maggio 2024) I tre anni della pandemia di Covid-19 hanno provocato una terribile perdita di vite umane e hanno esacerbato le disuguaglianze sanitarie. L’economia globale è crollata e, in tutto il mondo, è stata colpita la vita delle persone. Questa esperienza ha dimostrato che l’attuale quadro di governance sanitaria globale non è efficace nel rispondere alle minacce alla salute globale. Sebbene il Covid-19 non sia più etichettato come una “emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale” (Pheic) e l’attività commerciale ed economica a livello globale sia tornata alla normalità, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) mette in guardia contro la minaccia di una pandemia della Malattia X. Pertanto, è fondamentale che i paesi di tutto il mondo si uniscano per rafforzare la governance sanitaria. L’Oms e molti Paesi hanno iniziato a rivedere le strategie di risposta durante la pandemia di ...