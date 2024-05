Play 2024 - Dv Games e Ghenos alla carica | tutto quello che sappiamo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 5 maggio 2024)– DVsi spostano a: Festival del Gioco, una delle fiere più importanti del gioco da tavolo in Italia. Dal 17 al 19 maggio, lo staff in maglietta azzurra accoglierà i giocatori di tutta Italia allo stand A67, con tanti giochi in dimostrazione, anteprime assolute e offerte d’eccezione.– Le anteprime assolute Wyrmspan Editore:WyrmspanIdeazione: Connie Vogelmann Artwork: Clémentine Campardou N. giocatori: 1-5 Età: 14-99 Durata: 90? Prezzo consigliato: 64,90 € Day one: 21 giugno– Anteprima assoluta aIn Wyrmspan i giocatori interpreteranno ...