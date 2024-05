Buongiorno ma non solo | l’Inter ha due alternative per la difesa

(Di domenica 5 maggio 2024)del Torino è uno dei nomi accostati alper la prossima stagione, ma non l’unico. Il giornalista Ceccarini dà duepossibili, nonché meno costose. GLI OBIETTIVI CON– Su TuttoMercatoWeb, il giornalista Niccolò Ceccarini fa il punto sulle trattative: “, che ha già fatto due scelte per il futuro (Mehdi Taremi e Piotr Zielinski) sta ora cercando di completare l’organico in vista della prossima stagione. Al netto dell’eventuale partenza di Denzel Dumfries (nel caso arriverebbe un sostituto), i tasselli da inserire dovrebbero essere due: un portiere di prospettiva e un difensore centrale. Con il probabile rientro di Emil Audero alla Sampdoria, ecco che per i nerazzurri il nome in pole position resta quello di Bento. Sul secondo fronte ci sono alcuni profili che ...

