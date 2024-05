Cuciniamo insieme | il fragolamisù

(Di domenica 5 maggio 2024) Le fragole sono uno dei simboli della primavera nell’orto e nel bosco e quindi ci siamo inventati una contaminazione tra un classico della cucina italiana, il tiramisù, e il massimo della fragranza primaverile. Non è questa proposta un vero tiramisù, anzi è più una cheesecake, ma si fa in frettissima con un risultato davvero goloso.

Gli asparagi sono i protagonisti di questa stagione insieme con i carciofi, tra l’altro hanno ottime proprietà nutrizionali e aiutano tantissimo a depurarci dalle scorie dell’inverno. Si possono preparare in infiniti modi e a noi è venuto in mente di farli assurgere a rango di apetizer o di piatto ... Continua a leggere>>

Rolls di melanzane alla giapponese con riso e verdure croccanti - Vediamo insieme come prepararli, perfetti per un pasto leggero e appagante che soddisferà tutti i vostri sensi. Tagliate le melanzane a fette sottili e grigliatele per qualche minuto, aggiustate il ... Continua a leggere>>

Roma è la città in cui si mangia meglio al mondo, podio tutto italiano - L’Italia domina la classifica delle città in cui si mangia meglio e delle regioni: un trionfo per Roma, Bologna e Napoli, ma non solo ... Continua a leggere>>

La Cucina di Rho: ecco perché non è il solito ristorante - La Cucina - non il solito ristorante” è il ristorante di Gaetano Marinaccio e Nadia Petronio, animato dall’estro dello chef Alfonso Daviducci. Un angolo mediterraneo tra le fiere e la nebbia di Milano ... Continua a leggere>>