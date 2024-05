Amici - le prime parole di Martina dopo l’eliminazione

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 5 maggio 2024) News Tv. Durante l’ultima puntata del Serale di, in onda ieri, sabato 4 maggio 2024, su Canale 5,è stata eliminata. Un vero choc per molti fan del programma che la ritenevano una delle concorrenti più talentuose con una voce che ha spiccato sopra a quella di tutti gli altri. Con l’uscita della giovane cantante, tra l’altro, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro sono rimasti senza allievi. Quali sono state ledida? (Continuale foto) Leggi anche: Franco Di Mare, il messaggio è straziante: italiani in lacrime Leggi anche: “Addio anche a Gerry Scotti”: le voci sulla proposta di Discovery, Mediaset trema Una puntata difficile per ...