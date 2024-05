Il conflitto finirà - ma l’odio ora è profondo

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di domenica 5 maggio 2024) Il cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, riceve il premio Cultura cattolica e analizza la situazione nella sua Terra Santa: «Gli israeliani si sono scoperti fragili dopo il 7 ottobre e ora vince l’incomprensione. Per la prima volta non si sa come convivere».