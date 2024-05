Palermo-Ascoli - Serie B | probabili formazion - pronostico e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 5 maggio 2024) Playoff e salvezza si incrociano oggi al Barbera, conobbligate a fare punti per riuscire a centrare i propri obiettivi stagionali. Ai rosanero basta un pareggio per accederemente alla post season, ma vogliono anche tenere a distanza dal proprio quinto posto la Sampdoria così da avere il vantaggio negli spareggi. I marchigiani hanno invece bisogno di vincere e di sperare che lo Spezia perda a Cosenza per poter credere ancora nella salvezza, altrimenti l’unico modo per evitare laC sarà solamente passare dai playout. Il fischio d’inizio a, valevole per la 37esima giornata diB, è in programma alle ore 15:00 di questo pomeriggio. Il momento delle due squadre Crisi senza fine per il ...