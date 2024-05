Ascolti tv - sabato 4 maggio 2024 | I migliori anni 18 - Amici di Maria 25,4% | Dati Auditel

ascolti tv 4 maggio: com’è andata l’ultima sfida tra Amici e I Migliori Anni - Cos’è andato in onda nella serata di ieri, sabato 4 maggio Vediamo insieme quali sono i programmi andati in onda ieri, 4 maggio, sulle principali reti: su ... Continua a leggere>>

Gli ascolti del sabato: Amici 23 batte Rai 1 anche il 4 maggio - E' ancora trionfo per Amici 23 : gli ascolti del sabato sera sono tutti per il talent di Canale 5. Non brilla come in passato ma vince lo stesso ... Continua a leggere>>

ascolti tv sabato 4 maggio: chi ha vinto tra il Serale di Amici e I Migliori Anni - Gli ascolti tv di sabato 4 maggio 2024. Chi ha vinto tra il Serale di Amici, in prima serata su Canal5, e l'ultima puntata de I Migliori Anni di Carlo ... Continua a leggere>>