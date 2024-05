Massacrato e incaprettato dalla polizia di Miami - alta tensione | la reazione del Viminale La sua vita è distrutta | Video-choc

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Immagini, terrificanti, che stanno sollevando un caso internazionale ed alzano latra Italia e Stati Uniti. Si parla delche ritrae il nostro connazionale Matteo Falcinelli, 25 anni, arrestato, prima pestato e poiper 13 minutidiBeach, il tutto nella notte tra il 24 e 25 febbraio scorso. L'arresto avvenne dopo un parapiglia in uno strip-club, dove Matteo aveva smarrito i suoi cellulari. Il, durissimo e nel quale lo si sente urlare a squarciagola e supplicare pietà, è quello ripreso dalle bodycam degli agenti e mostrato in sede processuale. In seguito al pestaggio, Falcinelli è stato portato in ospedale per curare le ferite, dunque in un ospedale psichiatrico perché ha tentato il suicidio. Sulla vicenda, ora, si ...