LIVE Ginnastica artistica - Europei juniores 2024 in DIRETTA | Italia dominante! Oro per Gava e Perott - argento per Puato!

(Di domenica 5 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:18 ANCORAAAAAA OROOOOOOOOOO! Giuliai vince la seconda medaglia d’oro di giornata per l’a pari merito con Elena Colas. 11:15 Si va avanti a suon di pari meriti: Lola Chassat con 12.733 è terza con lo stesso punteggio di Ghekiere, potremmo avere 4 ginnaste sul podio. 11:12 Sien Ghekiere si inserisce in terza posizione con 12.733 (D:5.1, E:7.633). 11:09 SIIIIIIIIII! GIULIAI E’ PRIMA! 13.866 (D:5.7, E:8.166), stesso identico punteggio di Elena Colas, ma l’esecuzione dell’azzurra è stata superiore! 11:07 Adesso tutti con Giuliai! 11:05 12.600 (D:4.9, E:7.700) per Santae-Eve Asiedua Amankwaah, seconda posizione a pari merito con Hrudetska, le due hanno anche identica nota E. 11:02 Prestazione estremamente debole per ...