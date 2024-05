Grande Torino - Sergio Gabetto | Mio padre Guglielm - il Barone e le viuex diable Premi in cibo e poker con gli ingle -i, era un altro calcio

(Di domenica 5 maggio 2024), figlio dio, ha parlato al Corriere della Sera della strage di Superga e delFiglio di, uno degli uomini di punta degli Invincibili delha pubblicato un libro dedicato al, «Se un angelo a Lisbona». In questi giorni di ricordi di Superga, la

Dino Carrabba, il calciatore foggiano scampato alla tragedia del 'grande Torino': "Non salì su quell'aereo" - Nell'ultimo allenamento prima della partenza - racconta il giornalista Francesco Ippolito - il grande e compianto Valentino Mazzola per scherzare lo bagnò con una pompa dell'acqua e Dino si ammalò. In ... Continua a leggere>>

grande Torino, Sergio gabetto racconta il padre Guglielmo: «Lo festeggeremo con un Barbera» - Gli scudetti del«Barone» con Juve e Toro, il primato di gol nel derby. Un libro di ricordi dalla casa a Porta Palazzo alle sigarette di contrabbando ... Continua a leggere>>

L’Università di Padova come un quadrifoglio: «Visibile, accessibile e razionale» - Inoltre, una maggior razionalità ci consente di ridurre gli affitti ... L’apertura è affidata a Roberto Busso (Gabetti), al sindaco Sergio Giordani e a Paolo Possamai, direttore editoriale di Nem. Continua a leggere>>