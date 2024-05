Gengaro | la primacon De Luca e Boccia - poi Ruotolo e Todisco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 5 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDoppio appuntamento di inizio settimana per il candidato sindaco del campo largo, Antonio, che finalmente si presenta ufficialmente alla città. Lo farà domani pomeriggio, lunedì 6 maggio ,nel corso di una manifestazione che si terrà alle ore 18 presso il salone dei convegni del Viva Hotel di Avellino. Coninterverranno tutti gli esponenti delle forze politiche e delle associazioni che lo sostengono. Sono attese le presenze, tra gli altri, del deputato Piero Dee del senatore Francescoe del vicepresidente nazionale del M5s, Michele Guibitosa. Martedì 7 maggio alle ore 17:00, invece, presso la sede del Comitato per AntonioSindaco, si terrà l’appuntamento “Europa: opportunità da cogliere per le Aree Interne e il Mezzogiorno”. Un ...