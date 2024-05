Diagnosi tempestive ed efficaci con terapie mirate - incontro formativo medico multidisciplinare

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 5 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGarantire ai pazienti a rischio di fratture da fragilità,edcon, è l’obiettivo di un eventodal titolo ‘Fratture da fragilità e dove trovarle. I forum Salernitano e Progetto F.L.S’, che si terrà l’11 maggio 2024, presso il Lloyd’s Baia Hotel di Vietri sul Mare, (SA). Nel quotidiano, subire una frattura da fragilità, comporta una serie di problematiche, non solo cliniche ma anche socio sanitarie, qualora il perpetuarsi di tale condizione si incrementi, diventando quindi un’emergenza che va ad impattarsi con la gestione e l’assistenza dei pazienti soprattutto in età avanzata, ad alto rischio fratturativo e con comorbosita’. In tale ottica, il ...