Doveva essere un intervento di routine Michela muore a 28 anni - la fidanzata dell’ex calciatore non ce l’ha fatta

(Di domenica 5 maggio 2024)un’operazione di, si è trasformata in tragedia. È morta a soli 28, a pochi giorni dal 29esimo compleanno,Andretta di Acilia, frazione di Roma. La giovane lavorava come estetista, un lavoro che l’appassionava, e aveva un fidanzato col quale stava progettando il suo futuro. La donna non aveva mai avuto particolari problemi di salute. Tuttavia durante l’chirurgico ha avuto un arresto cardiaco. Questo è quello che hanno dichiarato i medici della clinica Fabia Mater di Roma alla famiglia e al fidanzato didopo due ore di operazione. In passatoera stata una ballerina di hip hop. Ora sognava di sposare il compagno Andrea Carboni, exe allenatore delle giovanili ...

