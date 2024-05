Catania - armato di coltell - rapina un centro medico | arrestato FOTO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 5 maggio 2024) Pubblicato il 5 Maggio, 2024 L’11 aprile, su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato diha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura custodiale, emessa in data 10.04.2024 dal G.I.P. del Tribunale di, nei confronti di un 25enne in relazione al delitto diaggravata, commessa il 13.06.2023. Le indagini, coordinate ed eseguite dalla locale Squadra Mobile – Sezione Contrasto al Crimine Diffuso (“Falchi”) della Polizia di Stato, hanno permesso di acquisire, allo stato degli atti e in relazione ad una fase processuale che non ha ancora consentito l’intervento delle difese, elementi che dimostrerebbero il coinvolgimento del predetto 25enne in un grave episodio dicommesso all’interno di un...