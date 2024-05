Il rap secondo Claver Gold | Parlo di fame e lotta di classe – L’intervista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 5 maggio 2024) Due inediti: I miei cani e Con i miei brothers e sedici nuove collaborazioni per rinfrescare Questo non è un cane, l’album cheha pubblicato nel 2022 e che evidentemente aveva ancora qualcosa da dire, da esprimere, da comunicare. All’anagrafe il rapper di Ascoli Piceno risulta Daycol Orsini, è nato nel 1986, musicalmente si forma a Bologna dividendosi tra l’Accademia di Belle Arti e i palchi dei centri sociali. Da lì in poi la sua è una costante scalata nei meandri del conscious rap, disciplina che orbita ai confini con il cantautorato puro della quale diventa tra i massimi esponenti. «Io credo che questo disco sia, a livello di tematiche, ancora contemporaneo – dice a Open – che parli alla gente della, della povertà, dell’amore, della guerra, delladi…però per avere una ...