F1, Fernando Alonso: “Arriviamo in Australia con fiducia, bello arrivare a 100 podi” (Di giovedì 30 marzo 2023) La Formula 1 prosegue incessante e sbarca a Melbourne con il GP d’Australia, il terzo appuntamento del Mondiale 2023. Una delle principali rivelazioni di questo inizio di stagione è l’Aston Martin, che si è issata sopra a Ferrari e Mercedes come seconda forza dietro a Red Bull. Fernando Alonso ha già raccolto due podi con due terzi posti e si presenta ad Albert Park con grande fiducia: “Siamo estremamente soddisfatti delle prestazioni della vettura. Siamo andati meglio del previsto, soprattutto a Jeddah: penso che sia stata una bella sorpresa, Arriviamo qui con un buon livello di fiducia. Ma dopo alcuni appuntamenti penso che le auto cambieranno molto in alcune aree e porteranno sviluppi, quindi vediamo se riusciamo a mantenere questo ritmo”. Sul podio ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) La Formula 1 prosegue incessante e sbarca a Melbourne con il GP d’, il terzo appuntamento del Mondiale 2023. Una delle principali rivelazioni di questo inizio di stagione è l’Aston Martin, che si è issata sopra a Ferrari e Mercedes come seconda forza dietro a Red Bull.ha già raccolto duecon due terzi posti e si presenta ad Albert Park con grande: “Siamo estremamente soddisfatti delle prestazioni della vettura. Siamo andati meglio del previsto, soprattutto a Jeddah: penso che sia stata una bella sorpresa,qui con un buon livello di. Ma dopo alcuni appuntamenti penso che le auto cambieranno molto in alcune aree e porteranno sviluppi, quindi vediamo se riusciamo a mantenere questo ritmo”. Sulo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DAZN_ES : Stefano Domenicali, CEO de la F1 se rinde a Fernando Alonso ?? - Formula1WM : Fernando #Alonso ha risposto alle domande dei media riguardo la penalità ricevuta al via del GP di Jeddah a causa d… - Formula1WM : #Alonso è tornato a sorridere ed a trasmettere grandi emozioni e per diretta conseguenza sta aumentando fortemente… - Fprime86 : RT @PesNewEra_it: #eFootballPES2023 Epic: Liverpool S. Gerrard sarà disponibile come giocatore 'Big Time'! I giocatori epici riflettono una… - PesNewEra_it : #eFootballPES2023 Epic: Liverpool S. Gerrard sarà disponibile come giocatore 'Big Time'! I giocatori epici rifletto… -