Dimissioni di papa Francesco? Ecco perché non è un'ipotesi realistica oggi (Di giovedì 30 marzo 2023) L'evoluzione nel corso del pontificato, da "una porta aperta" da Benedetto XVI alla difesa di un ministero "ad vitam". Ma Francesco lascerebbe solo se fosse impedito, non per un problema al ginocchio o difficoltà respiratorie Leggi su repubblica (Di giovedì 30 marzo 2023) L'evoluzione nel corso del pontificato, da "una porta aperta" da Benedetto XVI alla difesa di un ministero "ad vitam". Malascerebbe solo se fosse impedito, non per un problema al ginocchio o difficoltà respiratorie

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Il malore e quelle voci sulle dimissioni. Ma finora Francesco ha ripetuto: «Si governa con la testa» - LaStampa : Il Papa in ospedale e il fantasma delle dimissioni. Fonti vaticane: “Finché resta lucido non lascia” - Open_gol : Il direttore della Sala Stampa Vaticana, Bruni: «Il quadro clinico è in progressivo miglioramento e il Santo Padre… - Piergiulio58 : Se il Papa non potrà, la messa delle Palme sarà celebrata dal cardinale Leonardo Sandri. Pronto il piano B per la S… - Dome689 : RT @Open_gol: Un dolore al petto e una fibrillazione atriale dietro il trasporto al Policlinico Gemelli. Dove resterà almeno fino alla fine… -