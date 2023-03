“Wagner malconcia | ma” Dalla Russia l' annuncio della più grande svolta della storia

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 29 marzo 2023) La battaglia per Bakhmut va avanti senza sosta. Il fondatore e capocompagnia militare privata russa, Yevgeny Prigozhin, ha dichiarato in un messaggio audio che lo scontro per la città orientale dell'Ucraina «ha già praticamente distrutto l'esercito di Kiev, anche se laè piuttosto». In risposta a una domanda di un giornalista sulla promessa del presidente Volodymyr Zelensky di difendere Bakhmut a oltranza, Prigozhin ha risposto così: «Se oggi due potenze stanno combattendo, l'Ucraina con tutto l'Occidente da un lato e lacon un piccolo numero di alleati dall'altro, allora la battaglia generalecontro le forze armate dell'Ucraina, che vinceremo, è la più...