Stop ai cellulari in classe anche per i professori: la circolare del preside in Campania (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDopo la circolare del dicembre scorso firmata dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che confermava il divieto di utilizzare il cellulare durante le lezioni in classe, e che si rivolgeva soprattutto agli studenti, arriva da una scuola della provincia di Caserta – l’istituto omnicomprensivo statale ‘Formicola, Liberi, Pontelatone” – un’applicazione “erga omnes”, valida per tutto il personale scolastico, docenti compresi. Proprio quei docenti che la circolare ministeriale voleva tutelare con l’imposizione del divieto del cellulare per gli studenti, “trattandosi di un elemento di distrazione propria e altrui e di una mancanza di rispetto verso i docenti”. Eppure alla scuola di Formicola, comune dell’Alto-Casertano, la dirigente Antonella Tafuri ha disposto lo Stop ai ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDopo ladel dicembre scorso firmata dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che confermava il divieto di utilizzare il cellulare durante le lezioni in, e che si rivolgeva soprattutto agli studenti, arriva da una scuola della provincia di Caserta – l’istituto omnicomprensivo statale ‘Formicola, Liberi, Pontelatone” – un’applicazione “erga omnes”, valida per tutto il personale scolastico, docenti compresi. Proprio quei docenti che laministeriale voleva tutelare con l’imposizione del divieto del cellulare per gli studenti, “trattandosi di un elemento di distrazione propria e altrui e di una mancanza di rispetto verso i docenti”. Eppure alla scuola di Formicola, comune dell’Alto-Casertano, la dirigente Antonella Tafuri ha disposto loai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? Vietato produrre in Italia alimenti derivati a partire da colture cellulari o tessuti di animali vertebrati. È un… - iISud24 : Nel Casertano stop ai cellulari in classe: divieto anche per professori e collaboratori #29marzo #notizie… - Aquilottoblu : RT @sole24ore: ?? Vietato produrre in Italia alimenti derivati a partire da colture cellulari o tessuti di animali vertebrati. È uno stop al… - leone52641 : RT @osamundR: documento. Stop quindi alla 'produzione e all'immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici', cioè 'costituiti, isol… - vinierm : RT @sole24ore: ?? Vietato produrre in Italia alimenti derivati a partire da colture cellulari o tessuti di animali vertebrati. È uno stop al… -