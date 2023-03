Rinnovo Bastoni, l’agente Tinti allo scoperto: il suo annuncio (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tullio Tinti, procuratore del difensore dell’Inter Alessandro Bastoni, ha parlato del possibile Rinnovo del difensore con i nerazzurri Una volta terminato il summit in Viale della Liberazione, Tullio Tinti, procuratore del difensore dell’Inter Alessandro Bastoni, ha così parlato ai cronisti presenti del Rinnovo del difensore. LE SUE PAROLE – «Sono i primi incontri, stiamo parlando, ci sarà spazio nelle prossime settimane. Lui è sempre stato un tifoso dell’Inter, ne stiamo parlando. Tifosi? Perché dovrebbero essere agitati? Le voci le mettete in giro voi, non io o Bastoni. C’è assolutamente molto interesse ma lui è un tifoso interista e vuole rimanere all’Inter». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tullio, procuratore del difensore dell’Inter Alessandro, ha parlato del possibiledel difensore con i nerazzurri Una volta terminato il summit in Viale della Liberazione, Tullio, procuratore del difensore dell’Inter Alessandro, ha così parlato ai cronisti presenti deldel difensore. LE SUE PAROLE – «Sono i primi incontri, stiamo parlando, ci sarà spazio nelle prossime settimane. Lui è sempre stato un tifoso dell’Inter, ne stiamo parlando. Tifosi? Perché dovrebbero essere agitati? Le voci le mettete in giro voi, non io o. C’è assolutamente molto interesse ma lui è un tifoso interista e vuole rimanere all’Inter». L'articolo proviene da Calcio News 24.

