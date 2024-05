Eboli - nuove assunzioni a Palazzo di Città

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiin arrivo al Comune di. Approvato ieri dalla giunta guidata dal sindaco, Mario Conte, il Piao e il piano del fabbisogno del personale. L’amministrazione ha espresso la volontà politica di far ricorso per la maggior parte delleai concorsi pubblici che si intendono avviare nel più breve tempo possibile.“Il ricorso allo scorrimento di graduatorie, che pur resta come misura residuale, è stato finora necessario per far fronte all’emergenza occupazionale – hanno spiegato il Sindaco Conte e il vicesindaco, nonché Assessore al Personale, Gianmaria Sgritta – Abbiamo trovato la macchina amministrativa in forte deficit di organico tanto che questo ha rallentato persino le. Avviare i concorsi richiede più tempo e ...