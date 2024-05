Chi è Urbano Cairo - proprietario di La7 e presidente del Torino

(Di giovedì 9 maggio 2024) Scopriamo qualcosa in più di uno dei personaggi del mondo finanziario italiano: editore, imprenditore, dirigente d'azienda e dirigente sportivo.ha iniziato la sua carriera come assistente personale di Silvio Berlusconi che lo volle al suo fianco nel 1991, quando l'attualedi La7 aveva soli 24 anni e stava svolgendo il servizio militare. Scopriamo insieme chi è uno degli imprenditori più influenti dell'Italia. Biografia e vita privata diOriginario di Masio, in provincia di Alessandria, è il primogenito di quattro figli nati dall'unione tra Giuseppee Maria Giulia Castelli. Da giovane ha giocato a calcio nella Pro Sesto, squadra per la quale ha mantenuto un forte legame da tifoso. Dopo aver conseguito il diploma, …

