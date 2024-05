C’è una logica dietro la vittoria del Real Madrid

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 9 maggio 2024) Manuel Neuer è una leggenda. Campione del mondo con la Nazionale, eletto cinque volte miglior portiere dell’anno, vincitore di 11 campionati tedeschi, due Champions League e due Mondiali per club, ha tracciato la strada per l’interpretazione moderna del ruolo di Sweeper-Keeper, sia in fase difensiva che in fase offensiva. A 38 anni ha giocato 88 minuti magistrali al Bernabeu di. Ha iniziato al tredicesimo minuto con due parate fantastiche. Prima ha deviato sul palo in diagonale di Vinicius Jr. e, immediatamente dopo, con un riflesso portentoso ha respinto la ribattuta quasi a colpo sicuro di Rodrygo. Al sessantesimo Vinicius Jr., convergendo da sinistra a destra ha trovato lo spazio per calciare dai 16 metri. Il tiro forte, teso, si sarebbe insaccato sotto la traversa se Neuer non fosse arrivato in tuffo, con la mano destra, ad alzare sul fondo la conclusione ...