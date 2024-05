Ergastolano tenta di uccidere la compagna a Parma - resta in carcere ad Arezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 maggio 2024 –Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale diha convalidato l'arresto del 61enne, effettuato dai carabinieri di, perché ritenuto responsabile dei reati dito omicidio e di evasione. L'uomo lunedì sera in casa a Sorbolo nel Parmense, dopo una lite, aveva prima versato in testa allauna bottiglia di acido e poi l'aveva accoltellata, fuggendo per poi essere bloccato addopo un inseguimento di 300 chilometri. La donna, 54 anni, era finita in ospedale acon una prognosi di 10-15 giorni per ustioni, principalmente al volto. Il gip, recependo integralmente le attività investigative dei carabinieri, ha emesso nei confronti dell'arto un ...