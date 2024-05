Continua il tour di Fagioli in attesa della fine della squalifica per calcioscommesse. Come riporta il Corriere di Torino, “nella giornata di ieri Nicolò Fagioli ha fatto visita a 300 allievi di diverse scuole di Torino” e ha raccontato “il suo ...

Fagioli: “Ho scommesso tanto e me ne pento. La Juve mi è stata molto vicina” - fagioli: “Ho scommesso tanto e me ne pento. La Juve mi è stata molto vicina” - «Mi sono pentito di quello che ho fatto – ha detto fagioli –. La Juve mi è stata molto vicina. Tutti: società, mister e compagni di squadra. Come l’hanno presa Beh, ovviamente non erano felici. Ma mi ...

'O governatore 'nnammurato. Cirio: amo la Sanità pubblica - 'O governatore 'nnammurato. Cirio: amo la Sanità pubblica - Poi assicura un nuovo pronto soccorso a Torino. La task force capitanata da fagioli (Regina Margherita) e la scommessa sull'edilizia sanitaria - IL PROGRAMMA Un nuovo piano sociosanitario regionale ...

Sandro Tonali del Newcastle squalificato per scommesse in Inghilterra: due mesi di stop, quando potrà giocare - Sandro Tonali del Newcastle squalificato per scommesse in Inghilterra: due mesi di stop, quando potrà giocare - Sandro Tonali, in forza al Newcastle, squalificato per due mesi dalla Federcalcio inglese per il caso scommesse ...