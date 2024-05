Nube chimica si sprigiona dalla piscina e raggiunge le scuole | oltre 150 ragazzi intossicati

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tragedia sfiorata a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, nella mattinata di giovedì 9 maggio. Più di 150sono rimastiquesta mattina da unagiallastra che si èta all’improvviso da unadurante la manutenzione. In pochi minuti sul posto sono giunti decine di soccorritori tra vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell’ordine. Decine disono stati portati negli ospedali della zona con problemi respiratori. Anche se nessuno è in gravi condizioni.Leggi anche: Camion carico di acido travolge auto: un morto e setteCosa ha creato lachomica “Nella zona delle piscine si è dispersa nell’aria unacon un forte odore che ha interessato ...