Programmazione Web, un semplice menu con HTML e CSS (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ecco il codice take-away per poter creare un efficace e semplicissimo menu con HTML e CSS interno Un menu semplice scritto con HTML e CSS interno per poter gestire al meglio un efficace header di un sito web? Ecco di seguito un codice già pronto per l’uso per potervi divertire: <!DOCTYPE HTML><HTML><head> <title>menu HTML e CSS</title> <style> nav ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; background-color: #F44336; font-size: 18px; font-weight: bold; color: #fff; height: 60px; } nav li { margin: 0; padding: 0; } nav a { display: block; ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ecco il codice take-away per poter creare un efficace e semplicissimocone CSS interno Unscritto cone CSS interno per poter gestire al meglio un efficace header di un sito web? Ecco di seguito un codice già pronto per l’uso per potervi divertire: <> e CSS nav ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; background-color: #F44336; font-size: 18px; font-weight: bold; color: #fff; height: 60px; } nav li { margin: 0; padding: 0; } nav a { display: block; ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : La #Rai è al fianco di @libera_annclm per la Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocen… - puntomagazine : Programmazione Web, un semplice menu con HTML e CSS - - rox93xana : Peccato la parte web/app non allo stesso livello della programmazione musicale - BeerTechGroup : ?????? Il 12 aprile a Palermo, il Beer Tech Group presenta il primo evento della serie Tech&Beer! Tre speech sulla pro… - djangogirlsIT : ?? #SaveTheDate: dal 3 al 7 Aprile la scuola 42 Firenze ospiterà la prima Piscine Discovery inclusiva per le donne.… -