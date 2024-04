Assalto no-vax allo Spallanzani Criminali - ci uccidono - ospedale sotto attacco

(Di venerdì 26 aprile 2024)sui social. L'Istituto nazionale malattie infettive LazzaroIrccs di Roma ha fatto sapere che “il profilo Facebook è stato preso di mira da troll no-vax, con oltre 200 commenti in tre post, conferenza dr.ssa Cassetti su Covid, dr. Nicastri su morbillo, dr. Palmieri su pertosse. Stiamo provvedendo a rimuovere e segnalare alle autorità competenti». «Spaventarci ogni giorno con malattie di ogni tipo è lo scopo di un sistema vax-assassino»; «I medici vaccinatori stanno commettendo un chiaro crimine contro l'umanità perché quello che inoculano è veleno»; «Non vogliono curare, usano la medicina per uccidere o creare malati più gravi e bisognosi di pillole». Questo il tenore dei messaggi, che arrivano a chiamare in causa «comunità, vedi Amish, anche numerose, con zero ...

Troll no vax attaccano lo spallanzani su Facebook - "Il nostro profilo Facebook è stato preso di mira da troll no vax, con oltre 200 commenti in tre post: conferenza dr.ssa Cassetti su Covid, dr. Nicastri su morbillo, dr. Palmieri su pertosse. Stiamo ...

Militari e agenti no vax, per il Tar la sospensione dal lavoro è stata legittima. Le motivazioni - Ebbene, gli 11 verdetti di primo grado (appellabili in Consiglio di Stato) sono stati depositati ieri e vanno contro le aspettative dei no-vax: secondo i giudici amministrativi, era stato legittimo lo ...

Bassetti minacciato dai No Vax: “Azioni persecutorie”. Arriva la svolta - Il direttore Malattie infettive del San Martino di Genova, Matteo Bassetti, vittima di minacce e stalking dai No Vax. Novità sul caso.

