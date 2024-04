Era convinta fino alla fine | Raffaella scoppia in lacrime - scoppia il caso a L' Eredità | Guarda

(Di venerdì 26 aprile 2024) Grande commozione oggi a L', il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1 prima del Tg delle 20. La campionessa della puntata andata in onda questa sera era, arrivatafase finale del gioco, la seguitissima ghigliottina, con ben 150mila euro. I termini a sua disposizione erano invece Mettere, Comune, Poco, Vendita e Gestione. La giovane ha provato a indovinare la soluzione finale scrivendo la parola Prezzo sul suo cartoncino. Peccato però che la risposta corretta fosse Conto. A quel punto la delusione sul volto della ragazza è stata evidente a tutti. Prima ancora di sapere la risposta corretta, infatti, la campionessa si è emozionata, probabilmente pensando di aver indovinato la ghigliottina. In molti, sui social, hanno commentato questa sua reazione. "Una ventenne che ha la possibilità di incassare, piovuti ...

Uomini e Donne anticipazioni oggi : Raffaella scoppia in lacrime dietro le quinte Il fascino irresistibile di Uomini e Donne continua a catturare il pubblico, regalando emozioni e colpi di scena. oggi , mercoledì 28 febbraio 2024, alle ore 14:45 su Canale 5, il dating show di Maria De Filippi ... Continua a leggere>>

raffaella Carrà torna virale su Tik Tok ed è prima su Spotify: il motivo che non ti aspetti - raffaella Carrà è la donna italiana ad aver raggiunto la più alta posizione in classifica di sempre nella Top 50 Globale di Spotify (al numero 24) Dopo il remix di Bob Sinclair di "A far l'amore ...

Continua a leggere>>

Azzannata da un pitbull a Pavia: 50mila euro di risarcimento per i danni subiti - Si trovava a cena con una coppia di amici quando il cane di questi l’ha morsa al braccio sinistro. Danni permanenti e un lungo periodo di ricovero: stabiliti 50mila euro di risarcimento.

Continua a leggere>>

Antonio Scurati: «Mi hanno disegnato un bersaglio in faccia. Non voglio essere e fare la vittima» - Un'ovazione accoglie Antonio Scurati a Napoli, alla Repubblica delle Idee, prima uscita pubblica per lo scrittore dopo lo stop della Rai al suo monologo sul 25 aprile. «Populismo ...

Continua a leggere>>