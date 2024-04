Gli Evasi non si fermano più e fanno incetta di nuovi premi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Sarzana (La Spezia) 26 aprile 2024 - La Compagnia deglista raccogliendo applausi ein diversi concorsi a livelli nazionali. Il gruppo teatrale non professionista castelnovese ha ottenuto il riconoscimento “Fabrizio Rafanelli” organizzato dall’ Associazione Zona Teatro Libero di Pistoia con il regista Simone Tonelli di "Limone e caffè". Oltre al regista sono andate in nomination Elena Mele come miglior attrice e Marco Balma come miglior attore non protagonista. Alla undicesima edizione del Concorso Nazionale di Teatro Comico Brillante di Mordano Bologna lo spettacolo "Limone e caffè" si è classificato secondo alo riservato al miglior spettacolo e Marco Balma ha vinto ilo come “Miglior attore caratterista”. Il gruppo degliin scena con lo spettacolo "Penelope, l'eredità ...