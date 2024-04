Calciomercato Juventus - scelto il centrocampista | arriva dalla Liga

Calciomercato Milan , Moncada segue con attenzione Colpani del Monza. Ma sul fantasista dei brianzoli punta anche la Juventus . Lo scenario Il Milan monitora la situazione relativa ad Andrea Colpani. Il fantasista di proprietà del Monza si è messo in evidenza in questa stagione offrendo quasi sempre ... Continua a leggere>>

Juventus-Milan non sarà solamente una sfida di campo. Le due squadre si affronteranno anche sul mercato: Calafiori , Zrikzee e non solo Continua a leggere>>

La Juventus inizia a muoversi per il dopo-Szczesny. Il portiere polacco è in scadenza di contratto nel 2025 e un rinnovo non è un’eventualità presa in considerazione dal club bianconero. La dirigenza ha deciso di rompere gli indugi sul sostituto e una trattativa è nella fase avanzata. Si tratta di ...

Continua a leggere>>