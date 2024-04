Judo - Savita Russo regala all’Italia la terza medaglia degli Europei Quinto posto per Antonio Esposito

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024) Qualche alto e basso ma bilancio tutto sommato soddisfacente sul fronte italiano al termine del Final Block della seconda giornata dei Campionati2024 di, in corso di svolgimento a Zagabria. Dopo i due podi ottenuti ieri da Odette Giuffrida (seconda nei -52 kg) ed Elios Manzi (terzo nei -66 kg), il movimento azzurro ha festeggiato infatti la significativadi bronzo conquistata dalla teenageroltre ai buoni piazzamenti di) e Irene Pedrotti (settima). La diciottenne siciliana, campionessa d’Europa juniores in carica, ha inaugurato il blocco delle finali sconfiggendo la padrona di casa croata Katarina Kristo per ippon dopo quasi 4 minuti di Golden Score e raccogliendo il miglior risultato ...