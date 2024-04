Frosinone-Salernitana venerdì 26 aprile 2024 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali - quot - pronostici

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Potrebbe essere una serata decisiva per le possibilità di salvezza del, che può considerare positivo il pareggio 0-0 ottenuto sul campo del Torino ma ha dovuto fare i conti con una giornata nella quale Lecce, Empoli e Verona hanno vinto e il Cagliari ha pareggiato. I ciociari potrebbero fare la corsa per l’ultimo posto InfoBetting: Scommesse Sportive e

...a vincere il match contro il Frosinone , in programma venerdì 26 aprile su Sky. In caso di pareggio o sconfitta , infatti, i campani saluterebbero la Serie A. L'ultima vittoria della Salernitana in ...

Venerdì 26 aprile Ore 20.45. Frosinone - Salernitana . Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Giustiniani - Schwoch. Anche su Sky, canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. ...

